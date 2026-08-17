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سموتريتش: هدف القضاء على حماس لا ينسجم مع إجراء مفاوضات مع قادتها الذين يفترض أن لا يكونوا على قيد الحياة
آخر الأخبار
2026-08-17 | 11:18
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سموتريتش: هدف القضاء على حماس لا ينسجم مع إجراء مفاوضات مع قادتها الذين يفترض أن لا يكونوا على قيد الحياة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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