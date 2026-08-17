الوكالة الوطنية: العدو نفذ تفجيرا ضخما في زوطر الشرقية تردد صداه في منطقة النبطية

الوكالة الوطنية: العدو نفذ تفجيرا في بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل

الوكالة الوطنية: العدو نفذ تفجيرا في بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل

رويترز: تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي بنحو 5.3 مليون برميل لتسجل 293.4 مليون برميل الأسبوع الماضي في أدنى مستوى لها منذ عام 1982