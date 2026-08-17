عراقجي: إيران عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان

عراقجي: لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء كردستان العراق وعلى الأكراد التيقظ لعمليات زرع الفتنة

عراقجي: لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء كردستان العراق وعلى الأكراد التيقظ لعمليات زرع الفتنة

ترامب متحدثًا عن إيران: لم يعقدوا الصفقة التي أعتقد أنها ضرورية