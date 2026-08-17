أكسيوس عن مسؤول أميركي: كوشنر أخبر نتنياهو أن آخر لقاء له وويتكوف مع قادة حماس ترتب عليه إطلاق كل الرهائن

أكسيوس عن مسؤول أميركي: كوشنر أخبر نتنياهو أنه من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح

أكسيوس عن مسؤول أميركي: كوشنر أخبر نتنياهو أنه من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح

كوشنر لفوكس نيوز: يمكن أن نرى تقدما في 30 يوما ونأمل البدء بإخراج أسلحة وإحراز تقدم في خلال 60 إلى 90 يوم