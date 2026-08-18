الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قصف مدفعي اسرائيلي صباحًا لأطراف مجدل زون وغارة فجرًا على المنصوري

آخر الأخبار
2026-08-17 | 23:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قصف مدفعي اسرائيلي صباحًا لأطراف مجدل زون وغارة فجرًا على المنصوري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قصف مدفعي اسرائيلي صباحًا لأطراف مجدل زون وغارة فجرًا على المنصوري

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

مدفعي

اسرائيلي

صباحًا

لأطراف

وغارة

فجرًا

المنصوري

LBCI التالي
الجزيرة: 4 غارات جوية تستهدف مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز مما تسبب في أضرار بغرفة المحرّكات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:52

زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب ساحل تشياباس في المكسيك

LBCI
صحف اليوم
00:51

علي الطاهر في عين إسرائيل... تصعيد مرتقب أم ضوء أخضر أميركي غائب؟ (الجمهورية)

LBCI
آخر الأخبار
00:28

بيانات شحن: ارتفاع حركة سفن السلع الأولية عبر مضيق هرمز إلى 6 أمس الاثنين مقارنة بسفينتين في اليوم السابق

LBCI
أخبار دولية
00:15

رئيس بلدية موسكو: إطلاق 620 طائرة مسيرة باتجاه منطقة العاصمة الروسية ليلا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:52

زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب ساحل تشياباس في المكسيك

LBCI
آخر الأخبار
00:28

بيانات شحن: ارتفاع حركة سفن السلع الأولية عبر مضيق هرمز إلى 6 أمس الاثنين مقارنة بسفينتين في اليوم السابق

LBCI
آخر الأخبار
00:00

إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و12 جريحًا في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة

LBCI
آخر الأخبار
23:57

الجزيرة: 4 غارات جوية تستهدف مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2026-01-15

مؤتمر دعم الجيـش: العبرة بترجمة التعهّدات والسلاح إلى حلبة السجال والموفدون لاستكمال حصره (الجمهورية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-25

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-25

العلامة فضل الله في ذكرى التحرير: الوحدة الوطنية وتضافر الجهود لمواجهة التحديات

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-09

وحدة إدارة الكوارث تنشر لائحة بمراكز الإيواء التي لا تزال قادرة على استيعاب النازحين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:50

ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران

LBCI
أخبار دولية
15:31

كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

المياه... خط الدفاع الاول وقت الحرائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تصعيد إسرائيلي محتمل في لبنان... ما علاقته بالانتخابات الإسرائيلية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

شتلة الصمود تستغيث بأصوات أبناء صور ودبل ورميش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

مضيق هرمز: "مش مسكّر… ومش مفتوح" - لعبة النفط بين إيران وأميركا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:19

قوى الأمن: توقيف منفذي عمليّة خطف فتاة في صيدا

LBCI
فنّ
05:38

صدمة في هوليوود... وفاة النجمة هايدن بانتير عن 36 عامًا

LBCI
حال الطقس
02:17

طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة غدا

LBCI
أمن وقضاء
05:46

العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية

LBCI
أخبار لبنان
08:43

اليونيفيل: ارتفاع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان خلال أسبوعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟

LBCI
خبر عاجل
14:19

ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More