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قصف مدفعي اسرائيلي صباحًا لأطراف مجدل زون وغارة فجرًا على المنصوري
آخر الأخبار
2026-08-17 | 23:51
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قصف مدفعي اسرائيلي صباحًا لأطراف مجدل زون وغارة فجرًا على المنصوري
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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