زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب ساحل تشياباس في المكسيك

وزير خارجية إيران عباس عراقجي: إسرائيل بذلت جهدها لمنع التوصّل لمذكرة التفاهم وعدم تنفيذها وما زالت هذه المساعي مستمرّة

وزير خارجية إيران عباس عراقجي: إسرائيل بذلت جهدها لمنع التوصّل لمذكرة التفاهم وعدم تنفيذها وما زالت هذه المساعي مستمرّة

بيانات شحن: ارتفاع حركة سفن السلع الأولية عبر مضيق هرمز إلى 6 أمس الاثنين مقارنة بسفينتين في اليوم السابق