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زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب ساحل تشياباس في المكسيك
آخر الأخبار
2026-08-18 | 01:52
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زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب ساحل تشياباس في المكسيك
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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ريختر
تشياباس
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