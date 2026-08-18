خبير في علم الطيور فؤاد عيتاني للـLBCI: على مدار السنة يوجد نحو 65 نوعًا من الطيور في محيط المطار وأخطرها حاليًا الحمام الداجن الذي يطير كَسرب واحد ما قد يؤثر على هيكل الطائرة ويشوّش على أجهزة الملاحة كما يمكن أن يصطدم بالزجاج أو يدخل إلى المحرّك

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