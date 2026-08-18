رويترز عن مصادر: شركتا شحن صينيتان كبيرتان توقفان إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب

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محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي للـLBCI: كمحافظة أجرينا مسحًا للمزارع والمسالخ ولم نكن نعمل ضمن مسافة 5 كلم بل كنا نركّز على المنطقة المحاذية للمطار أما الآن فنعمل ضمن مسافة 5 كلم التي حدّدها مجلس الوزراء