مكاوي للـLBCI: أصدرت قرارًا بإقفال 3 مزارع في محيط المطار وكان لديّ قناعة بأنّ الكلام عن إجراءات بيئية مع هذه المؤسسات ليس كافيًا بل إنّ المشكلة تكمن في موقعها ونعتبر أنّ الهدف هو عدم وجود أيّ نوع من هذه الاستثمارات ضمن نطاق 5 كلم من المطار

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