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قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالب إيران

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2026-08-18 | 05:18
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قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالب إيران
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قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالب إيران

 
 
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