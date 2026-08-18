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المستشار الأمني لرئيس وزراء العراق: حصر السلاح لا يهدف للإقصاء بل هو إطار تنظيمي يحمي المقاتل تحت مظلة القانون

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2026-08-18 | 08:40
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المستشار الأمني لرئيس وزراء العراق: حصر السلاح لا يهدف للإقصاء بل هو إطار تنظيمي يحمي المقاتل تحت مظلة القانون
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المستشار الأمني لرئيس وزراء العراق: حصر السلاح لا يهدف للإقصاء بل هو إطار تنظيمي يحمي المقاتل تحت مظلة القانون

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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