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ترامب: الحصار البحريّ لا يزال ساريا بالكامل ومضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية

آخر الأخبار
2026-08-18 | 09:34
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ترامب: الحصار البحريّ لا يزال ساريا بالكامل ومضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية
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ترامب: الحصار البحريّ لا يزال ساريا بالكامل ومضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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