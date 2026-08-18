ترامب: الحصار البحريّ لا يزال ساريا بالكامل ومضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية

وزير الخارجية السوريّ: المواد النووية ستبقى في عهدة سوريا رهنًا بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وزير الخارجية السوريّ: المواد النووية ستبقى في عهدة سوريا رهنًا بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ترامب: لا محادثات أو اتصالات جارية ولا توجد أي لقاءات مقررة مع إيران