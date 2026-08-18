الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم الأمعري في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية تعمل على تثبيت بوابة حديدية عند أحد الممرات في وسط بلدة عين عرب

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية تعمل على تثبيت بوابة حديدية عند أحد الممرات في وسط بلدة عين عرب

الخارجية التركية: العدوان الإسرائيليّ على سوريا يكتسب أبعادًا جديدة يومًا بعد يوم