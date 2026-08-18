باسيل: قضيتنا ليست الدفاع عن الاتفاق ولا إسقاطه لكنه يحمل نقاطًا سرية من حقنا أن تطلع عليها

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باسيل: موقفنا من قانون العفو العام معروف فنحن مع رفع الظلم عن المظلوم من خلال تشريع خاص محدد وليس من خلال الإعفاء عن قتلة الجيش اللبنانيّ وغيرهم من المجرمين