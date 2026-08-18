باسيل: المساءلة هي جوهر النظام البرلماني فالحكومة تحكم ومجلس النواب يراقب ويحاسب ونتوجه مجددا الى رئيس المجلس بطلب تحديد موعد لجلسة مناقشة ومساءلة الحكومة ولا يجوز حماية الحكومة بهذا الشكل من خلال تعطيل دور المجلس

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باسيل: الحكومة تحمي نفسها بالمساءلة وليس بما تقوم به وندعوها إلى المنازلة المكشوفة لمواضيع عديدة طرحنا أسئلة في شأنها منها الحرب والسلام واتفاق الإطار