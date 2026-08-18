باسيل: اين السياسة الاقتصادية؟ فبسبب الرسوم التي فرضتها الحكومة ازداد العبء على اللبنانيين ومرسوم النُفايات دليل على ذلك

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باسيل: الحرب في سوريا انتهت وهناك إعادة إعمار ونشاط اقتصادي في سوريا بينما في لبنان هناك حرب وحتى اليوم هناك أعداد كبيرة من النازحين السوريين تأتي الى لبنان وهناك انصياع من الحكومة اللبنانية لطلبات الحكومة السورية بمواضيع المساجين والنازحين