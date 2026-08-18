وزارة الدفاع الإماراتية: الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية للدولة فيما سقط الصاروخ الثاني في المياه الإقليمية

الإمارات تقول إن إيران أطلقت صاروخين نحو أراضيها سقطا في البحر

الإمارات تقول إن إيران أطلقت صاروخين نحو أراضيها سقطا في البحر

القوات الاسرائيلية رفعت حاجزًا ترابيًا فاصلًا بين زوطر الشرقية وميفذون التي تعرضت اطرافها صباحُا لقصف مدفعيّ