المبعوث الأميركيّ الخاص لسوريا براك: الضربات الإسرائيلية على القاعدة الجوية السورية تعكس تصورًا بأن تركيا قد تزيد من وجودها هناك في المستقبل القريب

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