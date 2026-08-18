مكتب نتنياهو: سوريا اختارت تجاهل تحذيرات إسرائيل في شأن هذا الانتشار

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ: سوريا كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل بالسماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب

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