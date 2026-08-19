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وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 453 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

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2026-08-19 | 02:18
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وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 453 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
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وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 453 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

 
 
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