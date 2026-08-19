بلومبرغ نيوز: أدنوك تعتزم تقليص النفط الخام المباع للعملاء الآسيويين خلال آب وأيلول

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الرئيس جوزاف عون عرض الأوضاع الأمنية في البلاد مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس الذي وضعه في صورة العمل الذي يقوم به الجهاز في مجال مكافحة الفساد في ادارات الدولة