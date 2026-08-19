البورصة السعودية: تعليق التداول موقتا بسبب مشكلة فنية

وزارة الدفاع الروسية: هاجمنا خزانات وقود في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني وسفينة شحن عسكرية في البحر الأسود

وزارة الدفاع الروسية: هاجمنا خزانات وقود في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني وسفينة شحن عسكرية في البحر الأسود

الرئيس جوزاف عون عرض الأوضاع الأمنية في البلاد مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس الذي وضعه في صورة العمل الذي يقوم به الجهاز في مجال مكافحة الفساد في ادارات الدولة