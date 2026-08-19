الرئيس جوزاف عون استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات السياسية الراهنة والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

مسؤول بحلف شمال الأطلسي بشأن ما يتردد عن دراسة إيران مهاجمة أهداف أميركية في أوروبا: الحلف مستعد للتصدي لأي تهديد وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء

مسؤول بحلف شمال الأطلسي بشأن ما يتردد عن دراسة إيران مهاجمة أهداف أميركية في أوروبا: الحلف مستعد للتصدي لأي تهديد وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء

الوكالة الوطنية للاعلام: توغل قوة إسرائيلية في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل في منطقة دوبيه بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل أعقبه تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان