الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الإسرائيلي أقدم على تفجير منزل في بلدة الخيام - قضاء مرجعيون

مسؤول بحلف شمال الأطلسي بشأن ما يتردد عن دراسة إيران مهاجمة أهداف أميركية في أوروبا: الحلف مستعد للتصدي لأي تهديد وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء

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