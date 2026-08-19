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رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عرض مع مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد ازعور الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الاقتصادية والمالية الراهنة

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2026-08-19 | 05:32
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رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عرض مع مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد ازعور الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الاقتصادية والمالية الراهنة
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رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عرض مع مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد ازعور الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الاقتصادية والمالية الراهنة

 
 
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