الوكالة الوطنية للإعلام: استشهاد شابين وإصابة آخرين بانفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان قرب ميفدون وزوطر الشرقية

الجيش الإسرائيلي: فتح تحقيق جنائي في مقتل 15 من عمال الإنقاذ في جنوب غزة عام 2025

الجيش الإسرائيلي: فتح تحقيق جنائي في مقتل 15 من عمال الإنقاذ في جنوب غزة عام 2025

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في بلدة المنصوري ما أدى الى اشتعال النيران في المنطقة التي سقطت فيها