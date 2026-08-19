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الجيش الإسرائيلي: فتح تحقيق جنائي في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب عام 2024
آخر الأخبار
2026-08-19 | 07:10
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الجيش الإسرائيلي: فتح تحقيق جنائي في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب عام 2024
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