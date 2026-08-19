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رئيس البرلمان العراقي يدعو خلال لقاء مع قاليباف الى منح وضع خاص لصادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز

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2026-08-19 | 07:30
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رئيس البرلمان العراقي يدعو خلال لقاء مع قاليباف الى منح وضع خاص لصادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز
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رئيس البرلمان العراقي يدعو خلال لقاء مع قاليباف الى منح وضع خاص لصادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز

 
 
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