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الوكالة الوطنية: قصف اسرائيلي استهدف بلدة صربين

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2026-08-19 | 14:36
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الوكالة الوطنية: قصف اسرائيلي استهدف بلدة صربين
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الوكالة الوطنية: قصف اسرائيلي استهدف بلدة صربين

 
 
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