أكسيوس عن مسؤول أميركي: نسيطر على الممر الجنوبي بمضيق هرمز منذ شهرين والحرس الثوري قد يشكل مصدر إزعاج

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: قواتنا أنشأت ممرا للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه لنقل ملايين براميل النفط يوميا

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: قواتنا أنشأت ممرا للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه لنقل ملايين براميل النفط يوميا

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نحو 10 ملايين برميل نفط تنقل يوميا إلى سوق الطاقة تعادل نصف ما كان ينقل قبل الحرب