عدد كبير من القتلى والجرحى في حادث سير على طريق شحيم- جدرا

تجدد حريق عربة قزحيا في جبل أيطو وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده

تجدد حريق عربة قزحيا في جبل أيطو وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده

ترامب: مضيق هرمز لن يكون مهما كما كان في الماضي