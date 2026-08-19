الوكالة الوطنية: تفجير كبير في بلدة الخيام

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وزير الخارجية السوري لـ"أكسيوس": أبلغنا واشنطن بوضوح بأننا لا نثق بنوايا إسرائيل تجاه سوريا ونرى أن السياسة الإسرائيلية لا تسهم في استقرار سوريا أو المنطقة