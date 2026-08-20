وزير الاشغال فايز رسامني من المصنع: نجتمع بشكل دوري مع السوريين لتطوير اقتصاداتنا وسنفتتح معبر العبودية الذي سيخفف من الزحمة على معبر المصنع

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وزير الأشغال من معبر المصنع: لدينا 5 معابر بين لبنان وسوريا والعلاقة مع سوريا هي علاقة "مهمة جدا" وهدفنا اليوم إن كان بالنسبة لنا أو لسوريا هو الازدهار الإقتصادي