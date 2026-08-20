وزارة الدفاع التركية: أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية

هيئة بحرية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 136 ميلا بحريا شرق المكلا في اليمن

هيئة بحرية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 136 ميلا بحريا شرق المكلا في اليمن

وزارة الدفاع التركية: لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية قبل الغارات الجوية الإسرائيلية أو خلالها