نقابة المهندسين في بيروت تطلق مبادرة وطنية بعنوان "حماية الذاكرة العمرانية والتراثية للبنان"

بهدف توثيق الأضرار التي طالت المدن والقرى والمواقع التراثية في لبنان تحديدا جراء العدوان الإسرائيلي، أطلقت نقابة المهندسين في بيروت، بالشراكة مع الجامعات اللبنانية والبلديات والمجتمع المحلي، مبادرة وطنية بعنوان "حماية الذاكرة العمرانية والتراثية للبنان".



وتهدف المبادرة الى العمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية رقمية للخرائط والصور والتقارير الفنية، إلى جانب إعداد ملفات قانونية وفنية حول الانتهاكات. وبالتالي، وضع رؤية لإعادة إعمار المناطق المتضررة بما يحافظ على هويتها العمرانية والاجتماعية.