نائب الرئيس الأميركي: نسعى لخلق واقع جديد يجعلنا واثقين من أن إيران لن تحاول إعادة بناء منشآتها النووية والأسابيع الماضية أثبتت أن الإيرانيين شعروا بوطأة الضغوط أكثر بكثير مما شعرنا بها نحن وسنمضي قدمًا في الضغط الاقتصادي على إيران لأنه سيحقق الهدف ا

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