وزير الدفاع ميشال منسى: زيارتنا إلى الجنوب اليوم ليست إستطلاعية وتفقدية بل نحن هنا للتأكيد على موقفنا الداعم والساعي إلى استرجاع سيادة الدولة على أراضيها والإنسحاب الإسرائيلي من كل الجنوب

وزير الدفاع: نؤكد موقفنا الداعي إلى استرجاع سيادة الدولة

وزير الدفاع: نؤكد موقفنا الداعي إلى استرجاع سيادة الدولة

وزير الدفاع من صور: نحن هنا لتأكيد موقفنا الداعي إلى استرجاع سيادة الدولة على كامل أراضيها وانسحاب الجيش الإسرائيليّ وهذا هدف المفاوضات الاول وهي السبيل الأفضل المتاح