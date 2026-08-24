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الحرس الثوري الإيراني: تهديد بنيتنا التحتية يعني توجيه ضربات ثقيلة لشرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأميركية
آخر الأخبار
2026-08-24 | 11:00
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الحرس الثوري الإيراني: تهديد بنيتنا التحتية يعني توجيه ضربات ثقيلة لشرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأميركية
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