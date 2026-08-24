الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط يجتمعان مع رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الأثناء في السراي الحكومي ويرافقهما عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور

متحدث باسم الأمم المتحدة: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وإصابة 7 آخرين في كمين اليوم الاثنين بجنوب السودان

متحدث باسم الأمم المتحدة: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وإصابة 7 آخرين في كمين اليوم الاثنين بجنوب السودان

ترامب: نحن ننتصر على الجميع بما في ذلك إيران التي تعاني من انهيار عسكري واقتصادي مدمر