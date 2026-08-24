وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على ما يقرب من 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط

التالي

وزارة الخزانة الأميركية تعلق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران كما أن العقوبات تستهدف شبكة من شركات الوساطة وسفن أسطول الظل في الإمارات وهونج كونج والصين وسنغافورة وسويسرا وأوروبا