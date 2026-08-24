الجيش الإسرائيلي: نجري عملية تمشيط عند الحدود مع #الأردن وسط إغلاق طرق ومحاور عقب رصد حركة لمشبوهين

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الوكالة الوطنية للإعلام: فريق من الدفاع المدني توجه بعد موافقة الميكانيزم وبمؤازرة الجيش اللبناني إلى بلدة دير ميماس للعمل على إخماد الحريق الذي اندلع في محيط دير مار ميماس نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف المنطقة