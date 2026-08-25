الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي استحدث ساترًا ترابيًا عند مثلث دير ميماس – برج الملوك – كفركلا باتجاه تل نحاس على بُعد نحو 150 مترًا من المنازل المأهولة في بلدة برج الملوك كما استحدث ساترًا ترابيًا آخر عند مثلث دير ميماس – برج الملوك – هورا

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