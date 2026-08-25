الخارجية الصينية تعليقا على تهديدات الولايات المتحدة المرتبطة بالعقوبات على إيران: تعاون بكين مع إيران يتم دائما في إطار القانون الدولي

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وصول وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني على رأس وفد الى وزارة النقل السورية حيث سيلتقي وزير النقل السوري يعرب بدر وستنطلق بعد قليل مباحثات موسعة بين الوفدين