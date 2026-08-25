رسامني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النقل السوري: الإجتماع كان مثمرا جدا وهدفنا الأساسي النمو الإقتصادي والإزدهار والربط السككي ينمّي اقتصاد لبنان وسوريا

وزير الأشغال رسامني: الجغرافيا والعلاقات الشخصية تفرض التعامل بين البلدين ومرفأ بيروت هو مرفأ الشام ومرفأ طرابلس مرفأ حمص وحماة

وزير الأشغال رسامني: الجغرافيا والعلاقات الشخصية تفرض التعامل بين البلدين ومرفأ بيروت هو مرفأ الشام ومرفأ طرابلس مرفأ حمص وحماة

وزير النقل السوريّ: بحثنا في مشروع ربط السكك واتفقنا على تشكيل فريق فنيّ للعمل على ترجمة ما بحثنا به إلى خطوات عملية