وزير الأشغال اللبنانيّ: نعمل بداية على تطوير المرافئ وهناك دراسة لربط مرفأ طرابلس بالعبودية

الوكالة الوطنية للإعلام: سهل مرجعيون تحت تلة حمامص يتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي ما تسبب باندلاع النيران في المكان

الوكالة الوطنية للإعلام: سهل مرجعيون تحت تلة حمامص يتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي ما تسبب باندلاع النيران في المكان

وزير النقل السوريّ: هناك اليوم إقبال على الاستثمارات في سوريا والخطوة الأميركية مهمة تساهم في تعزيز ذلك