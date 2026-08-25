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o
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o
متن
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ترامب: البحرية الأميركية أبلغتني بإزالة كل الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-08-25 | 10:34
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ترامب: البحرية الأميركية أبلغتني بإزالة كل الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز
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