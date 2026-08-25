وزير الخارجية الإيراني: التزامنا بالسلام والاستقرار يقترن بدبلوماسية راسخة مع جيراننا

وزير الخارجية الإيراني: أكدنا على أهمية الحلول الإقليمية خلال محادثات مع ضيوف من باكستان وعُمان

وزير الخارجية الإيراني: أكدنا على أهمية الحلول الإقليمية خلال محادثات مع ضيوف من باكستان وعُمان

وزير الخزانة البريطاني عن إيران: ندعم الجهود الأميركية للتوصل إلى حل دبلوماسي ونرحّب بالمساعي الرامية إلى زيادة الضغط بما في ذلك عبر عملية "الإقصاء الاقتصادي"