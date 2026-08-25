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وزير الخارجية الإيراني: الإطار المقترح لإنشاء ممر جديد وإزالة الألغام بشكل مشترك والإدارة المستقبلية لمضيق هرمز خير مثال على ذلك

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2026-08-25 | 16:03
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وزير الخارجية الإيراني: الإطار المقترح لإنشاء ممر جديد وإزالة الألغام بشكل مشترك والإدارة المستقبلية لمضيق هرمز خير مثال على ذلك
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وزير الخارجية الإيراني: الإطار المقترح لإنشاء ممر جديد وإزالة الألغام بشكل مشترك والإدارة المستقبلية لمضيق هرمز خير مثال على ذلك

 
 
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