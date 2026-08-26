مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبّد اللطيف دريان استقبل السفير الأميركي ميشال عيسى وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان

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النائب فريد البستاني للـLBCI: للمرة الأولى يقول مسؤول أميركي إن ثمة دور للحزب وإيران ونحن تعبنا من الهجمات الإسرائيلية وزيارة فضل الله لطهران في هذا التوقيت لها معاني وأشعر أن هناك حركة دبلوماسية