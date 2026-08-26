التحكم المروري: تذكير بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

النائب فريد البستاني للـLBCI: الديبلوماسية اللبنانية يجب أن تكون أكثر نشاطًا... والإنقسام الموجود في المجلس النيابي لا يبشر بالخير فلغة الحوار غير موجودة

النائب فريد البستاني للـLBCI: الديبلوماسية اللبنانية يجب أن تكون أكثر نشاطًا... والإنقسام الموجود في المجلس النيابي لا يبشر بالخير فلغة الحوار غير موجودة

النائب فريد البستاني للـLBCI: مشاركة حزب الله وإيران في مفاوضات تخص لبنان هي لمصلحتنا لكن ذلك لا يعني أن يفاوض الحزب عن الدولة اللبنانية